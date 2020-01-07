Vitória: patinetes e bikes compartilhadas só para maiores de idade

Desde a última sexta-feira, dia 3 de janeiro, Vitória conta com novas regras para a utilização de patinetes elétricos. O Decreto nº 17.950, publicado no Diário Oficial do município, foi formulado com base em uma consulta pública que contou com a participação de 200 pessoas, que puderam opinar sobre o uso, a velocidade, o estacionamento, a ampliação e os equipamento de segurança, além das penalidades, a infraestrutura, a fiscalização e os valores cobrados. É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou com Ana Elisa Nahas Amorim, Secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Ana Elisa Nahas Amorim - 07-01-20