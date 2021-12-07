Vitória passará a contar com grupo de operação tática de trânsito

A prefeitura de Vitória passará a contar, a partir da próxima semana, com um grupamento especial para atuar no trânsito na Capital, numa iniciativa apontada como inédita no Estado e no país. A Coordenadoria de Operações Especiais de Trânsito (COET), um grupamento especializado para fiscalizações específicas contará com 27 agentes e terá entre as atribuições, realizar operações de trânsito dentro dos bairros, mapeamento dos pontos de maior número de acidentes e criação de equipe de motociclistas para respostas rápidas. Segundo a administração municipal, apenas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) possui um grupamento com essas características. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito de Vitória, Brunno Xavier, fala sobre o assunto!