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Capital

Vitória passará a contar com grupo de operação tática de trânsito

Segundo a administração municipal, apenas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) possui um grupamento com essas características

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 dez 2021 às 10:37
Guarda Civil Municipal de Vitória
Guarda Civil Municipal de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A prefeitura de Vitória passará a contar, a partir da próxima semana, com um grupamento especial para atuar no trânsito na Capital, numa iniciativa apontada como inédita no Estado e no país. A Coordenadoria de Operações Especiais de Trânsito (COET), um grupamento especializado para fiscalizações específicas contará com 27 agentes e terá entre as atribuições, realizar operações de trânsito dentro dos bairros, mapeamento dos pontos de maior número de acidentes e criação de equipe de motociclistas para respostas rápidas. Segundo a administração municipal, apenas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) possui um grupamento com essas características. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito de Vitória, Brunno Xavier, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Brunno Xavier - 07-12-21.mp3

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