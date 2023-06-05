Vitória passa a ter programa de apadrinhamento para crianças e adolescentes; saiba como vai funcionar

Família, adoção Crédito: Pixabay

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória lançou, na última semana, o Programa de Apadrinhamento de Crianças e Adolescentes em Acolhimento Institucional. Segundo a prefeitura, a ação tem o objetivo de ampliar os meios para garantir o direito a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos nas instituições do município, ampliando suas referências pessoais e proporcionando a eles experiências de se relacionarem dentro de outros ambientes no contexto familiar e comunitário. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Assistência Social, Cintya Schulz, fala sobre o tema!

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Como apadrinhar? “Os critérios e procedimentos necessários para a habilitação do apadrinhamento afetivo e prestador são: ter idade mínima de 18 anos e residir no município de Vitória; não ter cadastro como candidato à adoção; participar de avaliação psicossocial realizada pela equipe de execução do projeto de apadrinhamento; apresentar toda a documentação exigida e participar das oficinas e reuniões com a equipe técnica do programa.

Serão oportunizadas 03 modalidades de apadrinhamento:

- o apadrinhamento afetivo, que pretende estimular a construção e a manutenção de vínculos afetivos individualizados e duradouros entre a criança e/ou adolescente acolhido e o padrinho/madrinha voluntária, visando ampliar a rede de apoio afetivo, social e comunitário. Assim, padrinhos e madrinhas afetivos são importantes para proporcionar experiências de vida positivas e construir novas perspectivas de futuro

- Os padrinhos ou madrinhas prestadores de serviço, serão aquelas pessoas que poderão ofertar seus serviços para auxiliar no desenvolvimento e bem-estar dessas crianças e adolescentes

- Já o padrinho ou madrinha provedor, serão pessoas que têm desejo de ajudar, e que possam ofertar suporte material ou financeiro à criança ou ao adolescente para alguma demanda específica.