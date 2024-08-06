Vitória passa a proibir que animais domésticos sejam presos em correntes

No final do mês de julho, foi sancionada uma alteração na lei que define a posse responsável de animais domésticos em Vitória. A partir de agora, é proibido manter animais domésticos ou domesticados, como cães e gatos, presos em correntes. Também fica proibido o abandono de animais domésticos e/ou domesticados em logradouros públicos ou em áreas particulares quando desabitadas ou vazias por mais de 48 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, detalha a alteração na legislação. Ouça a conversa completa!