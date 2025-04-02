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Vitória passa a contar com um circuito sensorial ambiental para autistas

Ouça entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Ramalho

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 abr 2025 às 11:33
Circuito Ambiental Sensorial de Vitória
Circuito Ambiental Sensorial de Vitória Crédito: Léo Duarte I Prefeitura de Vitória
No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, a cidade Vitória inaugura o Circuito Sensorial Ambiental, um projeto que promete tornar os espaços verdes mais inclusivos para pessoas autistas e com outras necessidades sensoriais. O espaço foi projetado para proporcionar uma experiência sensorial inclusiva, estimulando os sentidos através de texturas, cores, cheiros e sons, permitindo uma conexão com a natureza. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Ramalho, fala da iniciativa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 02-04-25.mp3
Serviço:
O Circuito para ser realizado deve ser agendado junto ao Centro de Educação Ambiental da Mata Paludosa pelo Telefone : 3382-6536 ou pelo telefone da Administração do Parque pelo telefone : 3237-2405
Funcionamento: de 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

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