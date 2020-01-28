Vitória passa a contar com orientação a moradores superendividados

A cidade de Vitória vai passar a contar atendimento individualizado aos consumidores afetados por um desequilíbrio econômico e financeiro de natureza estrutural e duradoura - o chamado superendividamento. O PAS - Programa de Atendimento ao Superendividado - será o primeiro espaço dentro de um Procon Municipal no Estado a prestar esse tipo de atendimento de maneira individualizada e específica, para auxiliar o devedor de boa-fé que não consegue pagar as dívidas sem sacrifício da própria sobrevivência. Quem detalha o programa é o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Bruno Toledo.