Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vitória passa a contar com orientação a moradores superendividados
PROGRAMAS DE APOIO

Vitória passa a contar com orientação a moradores superendividados

O município também contará com o um centro de referência de direitos humanos, o Vitória Acolhe

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 14:14

Publicado em 

28 jan 2020 às 14:14
A cidade de Vitória vai passar a contar atendimento individualizado aos consumidores afetados por um desequilíbrio econômico e financeiro de natureza estrutural e duradoura - o chamado superendividamento. O PAS - Programa de Atendimento ao Superendividado - será o primeiro espaço dentro de um Procon Municipal no Estado a prestar esse tipo de atendimento de maneira individualizada e específica, para auxiliar o devedor de boa-fé que não consegue pagar as dívidas sem sacrifício da própria sobrevivência. Quem detalha o programa é o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Bruno Toledo.
Entrevista - Patricia Vallim - Bruno Toledo - 28-01-20
O secretário também fala sobre o "Vitória Acolhe", um centro de referência de direitos humanos. O Vitória Acolhe vai atender todas as pessoas em sofrimento em decorrência da violência, inclusive, aquelas com ideias suicida. Segundo Toledo, o projeto será um serviço de acolhimento em sua forma ampla, garantindo direitos e atuando para que as pessoas atendidas superem esta fase da vida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados