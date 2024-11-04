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Vitória: novas regras de requerimento para instalação de parklets

Ouça entrevista com o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) Luciano Forrechi

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 nov 2024 às 11:21
Vitória simplificou a instalação de
 "parklets" Crédito: Sedec/Divulgação
Com o objetivo de agilizar e facilitar os processos para implantação dos chamados parklets em Vitória, a prefeitura de Vitória publicou no Diário Oficial, novas regras sobre o serviço. 
Uma das alterações diz respeito ao envio de um projeto personalizado. Agora, para solicitar a instalação do equipamento, o solicitante passa por duas etapas: análise do local e, caso aprovado, envio e análise do projeto. "A diferença é que, antes, era necessário incluir o projeto no requerimento, o que geralmente era contratado e pago. Agora, caso a localização não seja aprovada, o requerente não precisa perder tempo e ter um custo desnecessário para execução do projeto", explica o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Forrechi -04-11-24.mp3
O parklet é um miniparque, isto é, espaço compacto de convivência implantado em locais anteriormente utilizados como estacionamento ou em terrenos baldios e em sobras de terrenos. 

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