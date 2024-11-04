Vitória: novas regras de requerimento para instalação de parklets

Uma das alterações diz respeito ao envio de um projeto personalizado. Agora, para solicitar a instalação do equipamento, o solicitante passa por duas etapas: análise do local e, caso aprovado, envio e análise do projeto. "A diferença é que, antes, era necessário incluir o projeto no requerimento, o que geralmente era contratado e pago. Agora, caso a localização não seja aprovada, o requerente não precisa perder tempo e ter um custo desnecessário para execução do projeto", explica o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!