Vitória: modernização dos semáforos para desafogar o trânsito

A prefeitura de Vitória iniciou, na última semana, a instalação de novos controladores semafóricos, numa chamada primeira etapa de modernização do parque semafórico da cidade. Segundo a administração municipal, os novos equipamentos instalados são interligados à central semafórica da capital por sinal 4G, não necessitando de fios. Treze equipamentos estão substituindo antigos controladores instalados na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre o Instituto Braile e a Curva do Saldanha, como explicou em entrevista à CBN Vitória, Alex Mariano, secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.