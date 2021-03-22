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TRÂNSITO

Vitória: modernização dos semáforos para desafogar o trânsito

Ouça entrevista com Alex Mariano, secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória

Publicado em 22 de Março de 2021 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2021 às 10:48
A prefeitura de Vitória iniciou, na última semana, a instalação de novos controladores semafóricos, numa chamada primeira etapa de modernização do parque semafórico da cidade. Segundo a administração municipal, os novos equipamentos instalados são interligados à central semafórica da capital por sinal 4G, não necessitando de fios. Treze equipamentos estão substituindo antigos controladores instalados na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre o Instituto Braile e a Curva do Saldanha, como explicou em entrevista à CBN Vitória, Alex Mariano, secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Mariano, Função - 22-03-21.mp3
“Temos três tipos de controladores instalados nos 235 conjuntos semafóricos da cidade. Um destes três tipos não se comunica com a central semafórica e alguns são obsoletos, não existindo mais peças de reposição. Os investimentos serão feitos de acordo com a disponibilidade financeira. O sincronismo de toda a rede será resultado dessa padronização”, explica.

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