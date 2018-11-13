Vitória mantém monitoramento sobre áreas de risco

Após as ocorrências em áreas de risco, em Vitória, vem sendo mantido o monitoramento sobre essas áreas na capital. Dados da prefeitura de Vitória indicam, que desde a última quinta-feira (8), a Defesa Civil atendeu 26 ocorrências. No entanto, não foram registradas novas ocorrências desde o último sábado (10). Por enquanto, o órgão mantém o alerta de monitoramento nas áreas de risco até que as chuvas cessem.

Assim que o alerta for retirado, as 31 pessoas que estão desalojadas poderão voltar para as suas casas. Até o momento, são 12 pessoas desabrigadas. Um desses pontos é no bairro Santa Tereza. No local, foram causados danos à residência parcialmente atingida pelo rolamento de uma pedra na rua Dalmácio Sodré. Segundo a prefeitura, também está sendo realizado o trabalho de instalação de lonas para ajudar na impermeabilização do solo, a fim de evitar novos deslizamentos de terra. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, detalha as ações que têm acontecido. Confira!