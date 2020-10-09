Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vitória: maior preocupação é com eventos não autorizados no feriado
aglomeração

Vitória: maior preocupação é com eventos não autorizados no feriado

Ouça a entrevista do secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, à CBN

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 out 2020 às 15:59
Movimento de pessoas durante a pandemia de coronavírus na Praia Curva da Jurema, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Mesmo com a probabilidade de tempo nublado e chuva no decorrer do final de semana e feriado de Nossa Senhora Aparecida, muitos capixabas pretendem ir às praias do litoral capixaba. O cenário visto em feriados e finais de semana anteriores é de praias lotadas e aglomerações, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou as medidas para evitar a aglomeração nesses espaços.
Segundo o secretário, o município criou um grupo de trabalho que atua para cumprir as determinações sanitárias e regras de funcionamento definidas pelos governos municipal e estadual. Além de envolver a estrutura da Prefeitura de Vitória, o grupo atua de forma conjunta com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Desde o início da pandemia, o município já recebeu em torno de 5 mil denúncias de irregularidades na cidade. "Mas a maior preocupação são com eventos não autorizados na cidade, que trazem aglomeração de jovens e outras consequências como som alto". Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Fronzio Calheira - 09-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados