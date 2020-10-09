Vitória: maior preocupação é com eventos não autorizados no feriado

Mesmo com a probabilidade de tempo nublado e chuva no decorrer do final de semana e feriado de Nossa Senhora Aparecida, muitos capixabas pretendem ir às praias do litoral capixaba. O cenário visto em feriados e finais de semana anteriores é de praias lotadas e aglomerações, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou as medidas para evitar a aglomeração nesses espaços.

Segundo o secretário, o município criou um grupo de trabalho que atua para cumprir as determinações sanitárias e regras de funcionamento definidas pelos governos municipal e estadual. Além de envolver a estrutura da Prefeitura de Vitória, o grupo atua de forma conjunta com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Desde o início da pandemia, o município já recebeu em torno de 5 mil denúncias de irregularidades na cidade. "Mas a maior preocupação são com eventos não autorizados na cidade, que trazem aglomeração de jovens e outras consequências como som alto". Ouça a entrevista!