Vitória lança plano contra gargalos no trânsito

Um pacotão de obras que promete diminuir os 'gargalos' do trânsito de Vitória foi anunciado nesta quarta-feira (06) pela Prefeitura de Vitória. São mudanças em 21 trechos, que abrangem bairros da parte mais valorizada do município: Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena. Em entrevista à CBN Vitória, Luciano Forrechi, Secretário de Desenvolvimento e Habitação de Vitória, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!