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Entrevista

Vitória já tem 300 reclamações no Disque-Silêncio este ano

Entre cinco bairros listados com mais reclamações, quatro estão em áreas consideradas nobres na Capital

Publicado em 21 de Abril de 2017 às 14:13

Publicado em 

21 abr 2017 às 14:13
Carro de som transforma ruas de Jardim da Penha e incomoda moradores Crédito: Gazeta Online
Pelo menos 300 reclamações de barulho excessivo já foram registrados em 2017 no serviço do Disque-Silêncio, em Vitória. Os bairros com mais ocorrências são, em sequência, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Centro e Mata da Praia, de acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain. "Em valores atualizados, as multas podem variar de R$ 3 mil a R$ 12 mil", declara em entrevista ao programa CBN Vitória.
Dentre os assuntos discutidos, em 2016, uma lei municipal que isentava igrejas e cultos religiosos de cumprirem as determinações do Disque-Silêncio em Vitória foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça (TJ-ES). O projeto de lei que autorizava a isenção foi proposto e aprovado pela Câmara Municipal em 2001. Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que derrubou a isenção, no ano passado, foi proposta pela procuradoria-geral da Justiça do Estado.
No entanto, o secretário afirma que o assunto ainda é alvo de debate na Justiça, sem que a lei de isenção tenha sido derrubada definitivamente.
Entrevista - Paulo Rogerio -Luiz Emanoel Zouain - 21-04-2017.mp3

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