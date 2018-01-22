Vitória intensifica vacinação contra febre amarela

Os casos de febre amarela em estados vizinhos ao Espírito Santo tem sido noticiado diariamente e a preocupação com a doença também chegou ao Estado. Além da possibilidade de se viajar para estes lugares, há a preocupação com quem ainda não se imunizou. Vitória, por exemplo, ampliou o horário de vacinação nas unidades de saúde e nesta edição do CBN Vitória, a gerente de vigilância em saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra traz mais detalhes e orientações para a população. Confira!