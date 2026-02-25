Vitória instala barreiras para frear bikes elétricas na Mata da Praia

A Prefeitura de Vitória deu início à instalação de barreiras físicas em pontos estratégicos da Mata da Praia, com o objetivo de reduzir a velocidade de bicicletas elétricas e ciclomotores em áreas de grande circulação de pedestres. A medida atende a uma demanda de moradores e frequentadores da região, que relatam insegurança devido ao fluxo veloz desses veículos em saídas de prédios e cruzamentos com calçadas.