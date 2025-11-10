Vitória inicia nova fase das obras do Mergulhão; entenda o que muda no trânsito

Mergulhão em Jardim Camburi Crédito: Divulgação I PMV

A prefeitura de Vitória vai iniciar em 19 de novembro, a segunda fase das obras do Mergulhão de Camburi, apontada pela administração municipal como a maior obra de mobilidade urbana da Região Metropolitana da Capital, que elimina a retenção de veículos no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Dante Micheline. As mudanças vão ocorrer para o início a fase de escavações e de concretagem das galerias subterrâneas do mergulhão. Na primeira fase da obra, foi ampliado o trecho no sentido da Rua Gelu Vervloet dos Santos em direção à Avenida Dante Michelini (sentido Vitória-Centro), ocupando a área cedida pela Infraero, sem qualquer interferência no tráfego de veículos.

A segunda fase envolve a escavação e a concretagem das estacas, quando serão utilizados 7,3 mil metros cúbicos de concreto e 850 toneladas de ferro. Esse conjunto dará origem a 30 quilômetros de estacas perfuradas no solo, distribuídas em 1.650 peças, que formarão as paredes de sustentação dos mergulhões, abaixo do nível do solo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explica as mudanças. Ouça a conversa completa!

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O que muda no trânsito na 2ª fase:

1. Para quem segue do Centro para Jardim Camburi, o caminho é o mesmo! Continua com três faixas.

2. Quem segue do Centro para a Serra, nada mudou também. É só entrar à esquerda na Norte Sul.

3. Para o motorista que sai de Jardim Camburi para a Serra o caminho é o mesmo! É só entrar à direita na Norte Sul.

As mudanças começam aqui:

4. Quem vem da Serra para o Centro de Vitória pela Norte Sul seguirá em duas faixas até a Avenida Dante Michelini, acessando à direita o novo trecho viário, que foi construído para se permanente.

5. O motorista que segue de Jardim Camburi para o Centro deve entrar à direita na Norte Sul e logo adiante fazer o retorno à esquerda, para voltar para a avenida Dante Michelini.

6. O motorista que vem da Serra para Jardim Camburi, deve seguir pela avenida Dante Michelini e usar o retorno do aeroporto para acessar a Avenida Adalberto Simão Nader, voltando pela Dante Michelini em direção a Jardim Camburi.

Rota segura para ciclistas: