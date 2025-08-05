Vitória inicia em setembro obra de revitalização na Beira-Mar; conheça detalhes

A prefeitura de Vitória assinou, na última semana, o contrato para iniciar as obras de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar. O prazo de execução é de dois anos, com previsão de início das obras em setembro próximo. Serão requalificados 4,2 quilômetros no trecho que vai desde o porto de Vitória, no Centro da cidade, até as proximidades do Hortomercado, na Enseada do Suá. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto.
"Vamos ter píeres, deques, ciclovia, passarela para pedestres e áreas de contemplação da baía de Vitória", explica prefeito Lorenzo Pazolini.
A reurbanização vai conectar a região Norte ao Centro. "Você poderá visitar Mercado da Capixaba, se for de carro deixá-lo no estacionamento público ao lado da praça Getúlio Vargas, que vamos reurbanizar, junto com o mirante do porto. Visitar o Viaduto Caramuru e o Museu Capixaba do Negro e retornar pela avenida Beira Mar, caminhando até o Hortomercado, na Enseada do Suá", completou.
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - LORENZO PAZOLINI - 05-08-25