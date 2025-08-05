Vitória inicia em setembro obra de revitalização na Beira-Mar; conheça detalhes

A prefeitura de Vitória assinou, na última semana, o contrato para iniciar as obras de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar. O prazo de execução é de dois anos, com previsão de início das obras em setembro próximo. Serão requalificados 4,2 quilômetros no trecho que vai desde o porto de Vitória, no Centro da cidade, até as proximidades do Hortomercado, na Enseada do Suá. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto.