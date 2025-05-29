Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meio Ambiente

Vitória inaugura pontos de reciclagem de vidro; saiba mais!

Ouça entrevista com o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim

Publicado em 29 de Maio de 2025 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2025 às 11:57
Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia.
Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia. Crédito: Shutterstock
A sustentabilidade está cada vez mais presente nos debates das cidades. Na capital do Espírito Santo, uma iniciativa está sendo implantada pela prefeitura para incentivar o descarte e o reaproveitamento de embalagens de vidro. Através do projeto EcoVidro, 14 Pontos de Entrega Voluntária serão instalados por Vitória. Todo o vidro destinado a esses postos será triturado e reutilizado na produção de novas embalagens. Para entender os impactos da destinação correta de resíduos, a CBN Vitória conversa com o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Amorim - 29-05-25 - 29-05-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados