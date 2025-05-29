Vitória inaugura pontos de reciclagem de vidro; saiba mais!

Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia.

A sustentabilidade está cada vez mais presente nos debates das cidades. Na capital do Espírito Santo, uma iniciativa está sendo implantada pela prefeitura para incentivar o descarte e o reaproveitamento de embalagens de vidro. Através do projeto EcoVidro, 14 Pontos de Entrega Voluntária serão instalados por Vitória. Todo o vidro destinado a esses postos será triturado e reutilizado na produção de novas embalagens. Para entender os impactos da destinação correta de resíduos, a CBN Vitória conversa com o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim. Ouça a conversa completa!