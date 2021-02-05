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COVID-19

Vitória: há vacinas para todos os idosos com mais de 90 anos

Ouça entrevista com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 12:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 fev 2021 às 12:35
As vagas para agendamento da vacina para a Covid-19 em idosos com mais de 90 anos se esgotaram em menos de 24 após liberadas através do aplicativo e ou site da prefeitura de Vitória. O município liberou nesta quinta-feira (04), primeira etapa da campanha, 600 vagas online para esta faixa etária. No entanto, em entrevista nesta sexta-feira (05) à CBN Vitória, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Tatiane Comério, esclarece que mesmo não conseguindo o agendamento, o idoso com 90 anos ou mais será imunizado nos próximos dias. A população nesta faixa etária estimada pelo município é de 2050 pessoas e segundo a Tatiane Comério, 100% será imunizada. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tatiane Comério - 05-02-21
O agendamento é feito através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou usar o aplicativo Vitória Online. As vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde de Praia do Suá, Maruípe, Vitória, Santo Antônio e Conquista, além do Centro de Celebração, em Jardim Camburi, e da Igreja Batista, em Jardim da Penha. A vacinação dos idosos acima dos 90 anos será feita em domicílio para os acamados ou restritos ao leito. Para os demais, o agendamento será on-line.

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