Vitória ganha mural no mês de prevenção contra a crueldade animal

Com o objetivo de celebrar o mês de conscientização da causa animal, a cidade de Vitória ganhou um mural de 250m² com mensagens para combater maus-tratos e abandono de cães e gatos. A iniciativa surgiu durante o "Abril Laranja", mas a conscientização vale para todos os meses. A iniciativa é do Instituto de Cultura e Responsabilidade Social (Icores), num trabalho que colore o muro na descida da Ponte Ayrton Senna, em Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Icores, Zuleica Faria, sobre a iniciativa. Ouça a conversa completa!