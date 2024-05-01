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Vitória ganha mural no mês de prevenção contra a crueldade animal

Ouça detalhes na entrevista com a presidente do Icores, Zuleica Faria

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 11:56

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

01 mai 2024 às 11:56
Mural “Amor de 4 Patas”, em Vitória
Mural “Amor de 4 Patas”, em Vitória Crédito: ICORES
Com o objetivo de celebrar o mês de conscientização da causa animal, a cidade de Vitória ganhou um mural de 250m² com mensagens para combater maus-tratos e abandono de cães e gatos. A iniciativa surgiu durante o "Abril Laranja", mas a conscientização vale para todos os meses. A iniciativa é do Instituto de Cultura e Responsabilidade Social (Icores), num trabalho que colore o muro na descida da Ponte Ayrton Senna, em Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Icores, Zuleica Faria, sobre a iniciativa. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - JOSE CARLOS - ZULEICA FARIA - 10.01s - 01-05-24.mp3

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