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Vitória ganha centro permanente de adoção de animais; saiba como vai funcionar

Quem explica é o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:44
Adoção de pets
Adoção de pets Crédito: Getty Images
A cidade de Vitória vai contar com um Centro Permanente de Adoção de Animais e, ainda, com a ampliação do serviço de castração de cães e gatos, com mais mil procedimentos por ano, além dos já realizados. O Centro Permanente de Adoção de Animais (CPAA) será o local de referência na Capital para todos que desejam adotar animais domésticos. Quando estiver em funcionamento, receberá cães e gatos cuidados por protetores e pela administração municipal. O CPAA será instalado no Parque Municipal Manolo Cabral, no Barro Vermelho. A proposta é que, quando as obras estiverem concluídas, a visitação e adoção de pet ocorra sempre aos finais de semana. Até lá, o parque urbano receberá eventos mensais, para habituar o público ao fato de que ali será um local para adoção. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, fala sobre o assunto. 
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcisio Foeger - 17-08-23

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