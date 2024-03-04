Vitória foi a 5ª capital com maior anomalia climática em 2023

Um levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) concluiu que a cidade de Vitória foi a quinta capital com maior anomalia climática durante o mês de novembro de 2023. No período, a capital do Espírito Santo registrou 3,24ºC acima da média. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora da área de secas e coordenadora substituta de Relações Institucionais do Cemaden, Ana Paula Cunha, explica o que pode ter levado à anomalia climática e o que é possível esperar deste ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Cunha - 04-03-24