Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vitória faz agendamento para laudos de idosos que vão tomar vacina contra febre amarela
ENTREVISTA

Vitória faz agendamento para laudos de idosos que vão tomar vacina contra febre amarela

Na capital, a Secretaria municipal de Saúde decidiu ampliar o acesso, abrindo seis unidades de apoio para emissão de laudo no sábado

Publicado em 10 de Março de 2017 às 14:16

Publicado em 

10 mar 2017 às 14:16
Os mutirões de vacinação contra a febre amarela continuam na Grande Vitória, neste final de semana. Mas para os idosos, a liberação da vacinação contra a febre amarela está condicionada a uma avaliação médica. Na capital, a Secretaria municipal de Saúde decidiu ampliar o acesso, abrindo seis unidades de apoio para emissão de laudo no sábado. A escolha das unidades levou em consideração maior população de idosos e a proximidade com os postos da ação de vacinação nesse dia.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, a secretária Kátia Lisboa explicou que idosos com idade a partir de 60 anos que ainda não se imunizaram e precisam de laudo para receber a vacina contra a febre amarela devem procurar a unidade de saúde de referência do seu bairro para realizar o agendamento de avaliação. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Cátia Lisboa - 10-03-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados