Vitória faz agendamento para laudos de idosos que vão tomar vacina contra febre amarela

Os mutirões de vacinação contra a febre amarela continuam na Grande Vitória, neste final de semana. Mas para os idosos, a liberação da vacinação contra a febre amarela está condicionada a uma avaliação médica. Na capital, a Secretaria municipal de Saúde decidiu ampliar o acesso, abrindo seis unidades de apoio para emissão de laudo no sábado. A escolha das unidades levou em consideração maior população de idosos e a proximidade com os postos da ação de vacinação nesse dia.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, a secretária Kátia Lisboa explicou que idosos com idade a partir de 60 anos que ainda não se imunizaram e precisam de laudo para receber a vacina contra a febre amarela devem procurar a unidade de saúde de referência do seu bairro para realizar o agendamento de avaliação. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Cátia Lisboa - 10-03-17