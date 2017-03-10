Vitória faz agendamento para laudos de idosos que vão tomar vacina contra febre amarela

Os mutirões de vacinação contra a febre amarela continuam na Grande Vitória, neste final de semana. Mas para os idosos, a liberação da vacinação contra a febre amarela está condicionada a uma avaliação médica. Na capital, a Secretaria municipal de Saúde decidiu ampliar o acesso, abrindo seis unidades de apoio para emissão de laudo no sábado. A escolha das unidades levou em consideração maior população de idosos e a proximidade com os postos da ação de vacinação nesse dia.