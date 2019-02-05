Vitória fará obra para acabar com erosão na Curva da Jurema

A praia da Curva da Jurema deve receber, ainda no primeiro semestre de 2019, uma obra de engordamento artificial. Nos últimos meses, o local, que é área de aterro, têm sofrido avançados processos de erosão, que tomaram grande parte da faixa de areia. Desde o ano passado a prefeitura tem retirado a areia da Praia de Camburi e levado para a Curva, na expectativa de atrasar o avanço do mar, mas os dias passam e a destruição causada pela erosão só piora.