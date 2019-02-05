Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Vitória fará obra para acabar com erosão na Curva da Jurema

Nos últimos meses, o local, que é área de aterro, têm sofrido avançados processos de erosão, que tomaram grande parte da faixa de areia

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 19:04

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 fev 2019 às 19:04
A praia da Curva da Jurema deve receber, ainda no primeiro semestre de 2019, uma obra de engordamento artificial. Nos últimos meses, o local, que é área de aterro, têm sofrido avançados processos de erosão, que tomaram grande parte da faixa de areia. Desde o ano passado a prefeitura tem retirado a areia da Praia de Camburi e levado para a Curva, na expectativa de atrasar o avanço do mar, mas os dias passam e a destruição causada pela erosão só piora.
Conforme publicado no jornal A Gazeta desta terça-feira (05), o projeto de engordamento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Condema) e está aberto para licitação. Em entrevista ao CBN Cotidiano o Secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, detalha o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Emanuel Zouain - 05-02-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados