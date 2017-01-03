Vitória estuda reduzir velocidade de 60 km/h para 50 km/h em avenidas

A Prefeitura de Vitória estuda reduzir a velocidade máxima nas principais avenidas da cidade. Atualmente a velocidade máxima é de 60 km/h. A redução não será muito grande, a principal possibilidade é de que caia para 50 km/h. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes de Vitória, Oberacy Emmerich Júnior, diz que essa análise vai demanar uma conversa muito intensa com os moradores da cidade. "Grandes intervenções urbanas não são mais vistas como saída para a melhoria do trânsito. Precisamos de melhorar a educação no trânsito e oferecer meios de transporte alternativos, como ciclovias, e a melhoria do transporte público. Mas esse debate está sendo iniciado", disse.