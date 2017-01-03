Vitória estuda reduzir velocidade de 60 km/h para 50 km/h em avenidas

A Prefeitura de Vitória estuda reduzir a velocidade máxima nas principais avenidas da cidade. Atualmente a velocidade máxima é de 60 km/h. A redução não será muito grande, a principal possibilidade é de que caia para 50 km/h. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes de Vitória, Oberacy Emmerich Júnior, diz que essa análise vai demanar uma conversa muito intensa com os moradores da cidade. "Grandes intervenções urbanas não são mais vistas como saída para a melhoria do trânsito. Precisamos de melhorar a educação no trânsito e oferecer meios de transporte alternativos, como ciclovias, e a melhoria do transporte público. Mas esse debate está sendo iniciado", disse.
O secretário diz que o estudo vai focar as principais avenidas de Vitória. Mas descartou completamente o uso de radares eletrônicos para multar motoristas caso a determinação da nova velocidade na cidade avance. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Ubiraci Junior - 03-01-16.mp3
Já o presidente da seccional capixaba da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito (Abramet), Sandro Rotunno, diz que é preciso fazer uma ampla discussão sobre o assunto. E que uma sugestão para saber se efetivamente a mudança na velocidade permitida tem efeito na cidade, seria fazer um piloto durante um ano, por exemplo. Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Sandro - 03-01-16.mp3