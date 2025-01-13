Vitória estabelece normas para desfile dos blocos de rua; entenda

Decreto da prefeitura de Vitória, da última semana, estabelece normas e critérios para o desfile dos blocos de rua na cidade. Na Capital, os blocos de rua já têm horário definido para os desfiles de 2025. Serão permitidos, no máximo, dois blocos a cada dia, das 8h às 19h, desde que se apresentem ao público em diferentes regiões da cidade, seguindo planejamento similar ao de 2024, quando a prefeitura da Capital ampliou o horário permitido. A programação para os blocos de rua em toda a cidade será de 25 de janeiro até o último final de semana de março. Já para os blocos que desfilarão apenas no Centro da cidade, a programação é de 1º a 5 de março. Todos os blocos deverão protocolar, via sistema eletrônico de processos administrativos, a solicitação com prazo de antecedência de, no mínimo, 15 dias da data programada para o desfile. Em entrevista à CBN Vitória, Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) de Vitória, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!