Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mudanças climáticas

Vitória está mais quente e chuvosa em 63 anos, aponta estudo

Levantamento divulgado pela Ufes mostra que a capital capixaba vem registrando temperaturas mais altas desde 1963

Publicado em 19 de Março de 2026 às 11:18

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

19 mar 2026 às 11:18
No Dia da Mata Atlântica - Prefeitura de Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante do Sumaré e a Trilha da Pedra da Batata -
Vista da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Vitória está mais quente e mais chuvosa do que há seis décadas. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) revela que, entre 1961 e 2023, a capital capixaba registrou aumento médio de 1 grau na temperatura máxima anual e de 1,3 grau nas mínimas, ou seja, as noites estão cada vez mais quentes. O levantamento foi feito com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia e reforça que as mudanças climáticas têm impacto direto na vida urbana e de forma desigual. O trabalho "Mudanças climáticas observadas no município de Vitória (ES) entre 1961 e 2023" foi elaborado pelo geógrafo Vagner Siqueira Filho como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Geografia. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!
ENTREVISTA JULIANA MORGADO - VAGNER SIQUEIRA - 14-03-26

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados