Vitória está mais quente e chuvosa em 63 anos, aponta estudo

Vitória está mais quente e mais chuvosa do que há seis décadas. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) revela que, entre 1961 e 2023, a capital capixaba registrou aumento médio de 1 grau na temperatura máxima anual e de 1,3 grau nas mínimas, ou seja, as noites estão cada vez mais quentes. O levantamento foi feito com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia e reforça que as mudanças climáticas têm impacto direto na vida urbana e de forma desigual. O trabalho "Mudanças climáticas observadas no município de Vitória (ES) entre 1961 e 2023" foi elaborado pelo geógrafo Vagner Siqueira Filho como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Geografia. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!