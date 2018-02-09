Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vitória está com todas as praias impróprias para banho no Carnaval
ENTREVISTAS

Vitória está com todas as praias impróprias para banho no Carnaval

A prefeitura informa que a situação foi provocada pelo excesso de chuvas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 19:22

Publicado em 

09 fev 2018 às 19:22
O teste de balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (07) pela prefeitura de Vitória faz o alerta: todas as praias do município estão impróprias para banho ou foram interditadas anteriormente. São ao todo, 26 pontos inadequados para banho. A prefeitura informou que a situação foi provocada pelo excesso de chuvas. Mesmo após o aviso e mesmo com placas, há ainda quem frequente algumas destes pontos. Confira mais detalhe nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória, Luiz Emanuel Zouain.
Entrevista - Patricia Scalzer - Luiz Emanuel - 09-02-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028
Imagem de destaque
Temporal com queda de granizo atinge cidades do Caparaó do ES
Imagem de destaque
Risco de AVC cresce no frio: veja 5 dicas para se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados