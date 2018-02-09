Vitória está com todas as praias impróprias para banho no Carnaval

O teste de balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (07) pela prefeitura de Vitória faz o alerta: todas as praias do município estão impróprias para banho ou foram interditadas anteriormente. São ao todo, 26 pontos inadequados para banho. A prefeitura informou que a situação foi provocada pelo excesso de chuvas. Mesmo após o aviso e mesmo com placas, há ainda quem frequente algumas destes pontos. Confira mais detalhe nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória, Luiz Emanuel Zouain.