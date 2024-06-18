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Cidades

Vitória entrega reforma das piscinas do Tancredão; saiba os detalhes

Ouça entrevista com o  secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2024 às 11:34
Prefeitura promete entrega das piscinas do Tancredão ainda em maio
piscinas do Tancredão em reforma  Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória
A reforma das piscinas do Parque Municipal Tancredo Neves, o Tancredão, foi concluída nesta terça-feira (18) pela Prefeitura de Vitória. A reforma teve início em agosto de 2022 e terminaria, a princípio, em abril de 2023. Foi preciso, no entanto, segundo a administração municipal, rescindir o contrato com a empresa selecionada inicialmente para a reforma das piscinas, uma vez que as instalações não foram entregues dentro do prazo.
O Tancredão é um complexo esportivo para a prática de esportes e lazer dos munícipes de Vitória, e possui uma grande estrutura voltada para a saúde e bem-estar da população. Possui duas piscinas, uma semiolímpica (312,50) m² e outra de recreação (287,50 m²) onde são ministradas as aulas de hidroginástica, natação e competições esportivas. A área conta ainda com arquibancada para 304 lugares.
Em 2019, essas duas piscinas começaram a apresentar vazamentos no encanamento e descolamento dos pisos. Também foi observado a necessidade de adaptá-las às normas de uso de piscina pública e de uso para portadores de necessidades especiais. Elas foram construídas em 2011 e desde então apresentavam problemas estruturais que provocavam os vazamentos.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perim - 18-06-24.mp3

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