Vitória entrará no segundo lote de concessões de aeroportos no Brasil. A confirmação foi dado pelo ministro da secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, em uma reunião com o senador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. O processo de concessão só deve ocorrer em 2016, estima o parlamentar. Mas até lá, a ordem de serviço para a retomada das obras deve ser dada e com recursos do orçamento da União.