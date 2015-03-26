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Vitória entrará no segundo lote de concessões de aeroportos

O processo de concessão só deve ocorrer em 2016, estima o senador Ricardo Ferraço, em entrevista ao CBN Vitória

Publicado em 26 de Março de 2015 às 15:08

Publicado em 

26 mar 2015 às 15:08
Vitória entrará no segundo lote de concessões de aeroportos no Brasil. A confirmação foi dado pelo ministro da secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, em uma reunião com o senador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. O processo de concessão só deve ocorrer em 2016, estima o parlamentar. Mas até lá, a ordem de serviço para a retomada das obras deve ser dada e com recursos do orçamento da União.
A construtora JL, já licitada para a retomada dos serviços seria mantida, evitando mais perda de tempo com um novo processo licitatório. O primeiro lote deverá levar ao modelo de concessão os aeroportos de Salvador, Porto Alegre e Florianópolis. O segundo lote contemplaria além de Vitória, os de Recife e Fortaleza.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Senador Ricardo Ferraço - 26-03-15

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