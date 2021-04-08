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COVID-19

Vitória entra no consórcio que mira na compra da vacina Sputnik V

O entrevistado é o prefeito de Vitória (ES), Lorenzo Pazolini

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:25
Sede da Prefeitura Municipal Crédito: SECOM/PMV
A Prefeitura de Vitória voltou atrás e passou a aderir ao Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, criado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Na quarta-feira (07) na Câmara Municipal, o projeto de lei foi votado e aprovado em regime de urgência. Vitória e Natal eram as únicas capitais brasileiras que tinham ficado de fora do consórcio. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito Lorenzo Pazolini explicou que a adesão tardia foi afim de garantir a segurança jurídica da negociação. A expectativa, agora, com o consórcio formado, é da compra da vacina russa Sputnik V.
Entrevista - Fabio Botacin - Lorenzo Pazolini - 08-04-21.mp3
Pazolini também anunciou, em primeiro mão, que Vitória vai conceder cestas básicas para 42 mil alunos da rede de ensino municipal. Ouça a entrevista completa!

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