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Vitória em quarto lugar no índice de uso de celular ao volante

Os dados apontam ainda que pessoas entre 25 e 34 anos e com maior escolaridade (acima de 12 anos de estudo) são as que mais assumem o risco de usar o celular ao volante

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 19:42

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 jun 2019 às 19:42
A imprudência ainda é uma atitude recorrente entre os motoristas. Isso porque, de acordo com dados do Ministério da Saúde, um em cada cinco brasileiros afirma dirigir usando o telefone celular. O índice chega a ser maior em Vitória, que fica em quarto lugar entre as capitais onde o índice do uso de celular por condutores é maior.
Os dados apontam ainda que pessoas entre 25 e 34 anos e com maior escolaridade (acima de 12 anos de estudo) são as que mais assumem o risco de usar o celular ao volante. Agora, no CBN Cotidiano, você confere uma análise da pesquisa e os cuidados necessários que devemos tomar ao volante, com a diretora-técnica do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Édina de Almeida Poleto.
Entrevista - Fábio Botacin com Édina de Almeida Poleto

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