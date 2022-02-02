Vitória e Vila Velha vão passar a contar com novos pontos de testagem para Covid

Em meio a recordes diários da Covid-19, o Espírito Santo deve continuar com tendência de alta e atingir um pico de casos nas próximas duas semanas. A expectativa é de redução do número de novas infecções somente a partir da segunda quinzena deste mês. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde analisa a situação da pandemia no território capixaba. Acompanhe!

No Espírito Santo, sete em cada dez pacientes internados em leitos para tratamento de Covid-19 nos hospitais públicos não tomaram a vacina ou estão com doses atrasadas. Nésio Fernandes apontou que a ausência de imunização pressiona o sistema hospitalar e contribui para o aumento do número de mortes pela doença. Com ocupação de leitos de UTI para Covid acima de 80%, Nésio Fernandes informou nesta quarta-feira (02) que já prepara uma expansão no número de leitos disponíveis à população. O secretário de Estado da Saúde também adiantou que nos próximos dias novos pontos de testagem serão disponibilizados à população em Vitória e Vila Velha. Já na Serra, o hospital Jaime Santos Neves fará testes de Covid até a meia-noite.