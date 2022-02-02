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Pandemia

Vitória e Vila Velha vão passar a contar com novos pontos de testagem para Covid

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 fev 2022 às 12:15
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
Em meio a recordes diários da Covid-19, o Espírito Santo deve continuar com tendência de alta e atingir um pico de casos nas próximas duas semanas. A expectativa é de redução do número de novas infecções somente a partir da segunda quinzena deste mês. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde analisa a situação da pandemia no território capixaba. Acompanhe!
No Espírito Santo, sete em cada dez pacientes internados em leitos para tratamento de Covid-19 nos hospitais públicos não tomaram a vacina ou estão com doses atrasadas. Nésio Fernandes apontou que a ausência de imunização pressiona o sistema hospitalar e contribui para o aumento do número de mortes pela doença.  Com ocupação de leitos de UTI para Covid acima de 80%, Nésio Fernandes informou nesta quarta-feira (02) que já prepara uma expansão no número de leitos disponíveis à população. O secretário de Estado da Saúde também adiantou que nos próximos dias novos pontos de testagem serão disponibilizados à população em Vitória e Vila Velha. Já na Serra, o hospital Jaime Santos Neves fará testes de Covid até a meia-noite. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Nésio Fernanades - 02-02-22

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