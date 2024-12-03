Vitória e Vila Velha: tudo sobre as decorações de Natal e as festas de Ano Novo

Já é Natal em Vitória! Na última sexta-feira, o Parque Moscoso, no Centro da Capital, foi tomado pela magia do Papai Noel. Além da chegada do Bom Velhinho, visitantes puderam contemplar grandes caixas de presente iluminadas, mini trenzinho e casa do Papai Noel, Até o dia 6 de janeiro, visitantes poderão curtir o Natal de Encantos, sempre das 16h às 23h, de forma gratuita. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, detalha a programação, que inclusive chega à Praça do Papa no próximo sábado (07), com show da Família Lima. Pazolini fala também sobre a programação de ano novo para Camburi, Santo Antônio e São Pedro. Ouça a conversa completa!

Já é Natal em Vila Velha! A partir das 19h desta terça (3), a magia desta época do ano promete invadir o Parque da Prainha, na cidade canela-verde. A cerimônia de abertura contará com a chegada do Bom Velhinho e o acendimento da árvore de Natal de 23 metros. No local, os visitantes poderão curtir uma roda gigante, carrossel, tobogã gigante e mais de 1,5 milhão de mini lâmpadas de LED! Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, detalhou a programação de Natal e adiantou também os preparativos para o Ano Novo. A queima de fogos no Réveillon em Vila Velha deverá ter 14 minutos de duração. A expectativa é de que 12 balsas estejam distribuídas ao longo da orla para a festa da virada. Outra novidade será a presença de torres de LED, com a participação de oito DJs para animar a festa. Ouça a conversa completa!