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Segurança

Vitória e Vila Velha terão imagens do Cerco Inteligente integradas

Ouça entrevista com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 fev 2023 às 11:14
Serra também vai implantar cerco eletrônico
Serra também vai implantar cerco eletrônico Crédito: Pixabay
Os acessos às imagens do Cerco Inteligente de Segurança e à Muralha Eletrônica de Vitória e Vila Velha passarão a ser compartilhados pelos dois municípios. A integração vai permitir que os esforços entre as duas cidades sejam ampliados de maneira mais eficaz no combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. Tudo isso foi possível graças a um convênio assinado pelas duas prefeituras. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Amarílio Luiz Boni - 23-02-23.mp3

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