Vitória e Vila Velha terão imagens do Cerco Inteligente integradas

Os acessos às imagens do Cerco Inteligente de Segurança e à Muralha Eletrônica de Vitória e Vila Velha passarão a ser compartilhados pelos dois municípios. A integração vai permitir que os esforços entre as duas cidades sejam ampliados de maneira mais eficaz no combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. Tudo isso foi possível graças a um convênio assinado pelas duas prefeituras. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, fala sobre o assunto.