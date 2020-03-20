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Vitória e Vila Velha têm número para tirar dúvidas sobre coronavírus

São dois exemplos para a população não cair nas armadilhas das notícias falsas e receber orientações sobre atendimento

Publicado em 20 de Março de 2020 às 20:23

Publicado em 

20 mar 2020 às 20:23
 
Ouvidorias das prefeituras: serviço sobre Coronavírus Crédito: Freepik | Jannoon028
Ouvidorias das prefeituras de Vila Velha e de Vitória criaram canais voltados para o atendimento sobre a Covid-19. Em Vila Velha, por exemplo, foi criado um canal de ouvidoria especial para esclarecer dúvidas sobre a doença. O serviço funciona pelo número 162. O atendimento está sendo feito por profissionais de saúde (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentre outros). A ouvidoria está aberta de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, inclusive nos fins de semana (sábados e domingos). Em Vitória, o atendimento está sendo feito pelo sistema Fala Vitória, número 156. O serviço conta com 20 profissionais de enfermagem, das 8 às 22h. Desde a implementação do serviço, no dia 16 de março, o Fala Vitória já recebeu cerca de 1,6 mil ligações.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Luciana Possatti, Ouvidora da Prefeitura de Vitória, fala que as dúvidas que chegam perguntam sobre a prevenção e o contágio. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Luciana Possati - 20-03-20
Já Irisângela Teixeira, Subsecretária de Atenção de Vila Velha, explica o sistema da cidade e comenta que as pessoas estão recebendo muitas mensagens falsas e ligam perguntando sobre as respostas verdadeiras. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Irizângela Teixeira - 20-03-20

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