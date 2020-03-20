Vitória e Vila Velha têm número para tirar dúvidas sobre coronavírus

Ouvidorias das prefeituras de Vila Velha e de Vitória criaram canais voltados para o atendimento sobre a Covid-19. Em Vila Velha, por exemplo, foi criado um canal de ouvidoria especial para esclarecer dúvidas sobre a doença. O serviço funciona pelo número 162. O atendimento está sendo feito por profissionais de saúde (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentre outros). A ouvidoria está aberta de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, inclusive nos fins de semana (sábados e domingos). Em Vitória, o atendimento está sendo feito pelo sistema Fala Vitória, número 156. O serviço conta com 20 profissionais de enfermagem, das 8 às 22h. Desde a implementação do serviço, no dia 16 de março, o Fala Vitória já recebeu cerca de 1,6 mil ligações.