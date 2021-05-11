Vitória e Vila Velha suspendem vacina da AstraZeneca em grávidas

As cidades de Vila Velha e Vitória já anunciaram a suspensão da utilização de doses da farmacêutica AstraZeneca para imunizar contra a Covid-19, as grávidas com ou sem comorbidades. Nesta terça-feira (11), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a orientação para a suspensão em todo o país, em virtude de efeitos adversos da vacina. O Ministério da Saúde investiga o caso de uma gestante que morreu no Rio de Janeiro.

Em entrevista nesta terça-feira (11), Thais Cohen, secretária Municipal de Saúde de Vitória, alertou que o município já decidiu pela suspensão da aplicação das doses da AstraZeneca em grávidas, seguindo orientação da Anvisa. Nesta entrevista, Thais Cohen também explica como será feita a imunização dos idosos com a segunda dose da Coronavac em atraso.

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Em Vila Velha, o município também decidiu por seguir a orientação da Anvisa e desde esta terça-feira (11) a utilização da AstraZeneca em gestantes está suspensa. Em entrevista, Cátia Lisboa, secretária Municipal de Saúde de Vila Velha, explicou que com a ausência de doses da Coronavac, a suspensão da AstraZeneca levará também a interrupção temporária da imunização de grávidas na cidade. Nesta entrevista, Catia Lisboa também explica como será feita a imunização dos idosos com a segunda dose da Coronavac em atraso.

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