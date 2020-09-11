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Vitória e Vila Velha: Ruas de Lazer voltam a funcionar neste domingo

Ouça detalhes nas entrevistas com os representantes das duas prefeituras

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 set 2020 às 11:27
As prefeitura de Vila Velha e Vitória anunciaram que estão retomando com as atividades nas ruas de Lazer a partir do domingo (13) nos dois municípios. Em Vila Velha, com isso, parte da Avenida Estudante José Júlio de Souza, entre a Praça do Ciclista e o cruzamento com a Rua Itaiabaia, na Praia de Itaparica, será totalmente bloqueada para o tráfego de veículos de 7h às 13h, aos domingos e feriados, como explicou e entrevista à CBN Vitória, Luciene Becacici, assessora especial da Secretaria de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha.
Em Vitória, além da Rua de Lazer, também estão sendo reabertos os campos de futebol, quadras e 18 parques da cidade, que poderão funcionar normalmente, de terça a domingo, das 6h às 22h.  Na Capital a Rua de Lazer funcionará aos domingos e feriados das 7h às 13h, a partir deste domingo (13), como explica Ademir Barbosa Filho, secretário de Meio Ambiente de Vitória.
Entrevista - Luciene Becacici - Ademir Barbosa

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