Vitória e Vila Velha: Ruas de Lazer voltam a funcionar neste domingo

As prefeitura de Vila Velha e Vitória anunciaram que estão retomando com as atividades nas ruas de Lazer a partir do domingo (13) nos dois municípios. Em Vila Velha, com isso, parte da Avenida Estudante José Júlio de Souza, entre a Praça do Ciclista e o cruzamento com a Rua Itaiabaia, na Praia de Itaparica, será totalmente bloqueada para o tráfego de veículos de 7h às 13h, aos domingos e feriados, como explicou e entrevista à CBN Vitória, Luciene Becacici, assessora especial da Secretaria de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha.