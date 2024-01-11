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Carnaval 2024

Vitória e Vila Velha definem regras para blocos de rua

Entenda com os representantes das duas prefeituras

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 11:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 jan 2024 às 11:37
Bloco Amigos da Onça animou as ruas do Centro de Vitória
Bloco de rua no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A cidade de Vitória possui novas regras que restringem os horários dos blocos de rua no carnaval de 2024. Neste ano, os blocos poderão sair entre os dias 20 de janeiro e 24 de março, das 11h às 19h, medida que pode impactar grupos que costumam desfilar no período da manhã. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi explica a medida. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Luciano Forrechi - 11-01-24
Nesta semana, a prefeitura de Vila Velha divulgou as regras para os blocos de carnaval de rua de 2024. Entre os dias 9 e 14 de fevereiro, foliões poderiam festejar nas ruas da cidade até às 17h. Para colocar um bloco na festa, os interessados devem solicitar autorização através da Comissão Municipal de Eventos (COMUNE), com antecedência de 30 dias da data de realização. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior, detalha as regras. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Roberto Patrício Júnior - 11-01-24

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