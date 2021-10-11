Vitória é único município da Grande Vitória que deu fim ao rodízio de alunos

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A cidade de Vitória decidiu pela volta às salas de aula no modelo 100% presencial a partir deste mês de outubro. A retomada completa das atividades nas instituições municipais de ensino será na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e no dia 18 de outubro para o Ensino Fundamental e para parte das crianças da Educação Infantil. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, traz os detalhes. Acompanhe!

Entre os alunos da educação infantil, ficam de fora dessa medida os dos grupos 1 e 2, que incluem crianças de 6 meses a 2 anos — dependentes de contato físico com maior necessidade. Segundo a administração municipal, a volta às aulas presenciais deste público ainda está em planejamento. A secretaria informou que o retorno de todos os estudantes para as salas de aula no município não será obrigatório, nem mesmo para os alunos da EJA. Atualmente, segundo a administração municipal, a adesão ao ensino presencial já é de 90% na Capital.

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Demais prefeituras

VILA VELHA:

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que após o anúncio oficial do governo nesta quinta-feira (07), está em alinhamento interno para análise da volta às aulas 100% presencial sem rodízio. Por enquanto, as aulas seguem com rodízio semanal.

CARIACICA:

A Secretaria de Educação (Seme) diz que a maioria dos alunos da rede municipal é de crianças. Ou seja: grande parte dos alunos menores de 12 anos e que não foram vacinados. Diante esse cenário e por segurança de alunos e corpo docente, a Seme vai manter o esquema atual, de revezamento híbrido, sem previsão de 100% de retorno. A secretaria completa que quando os alunos não estão no presencial, seguem estudando online e com várias ferramentas para completar o estudo como o aplicativo #Deveremcasa e o Centro de Mídias, com aulas gratuitas pela televisão.

SERRA: