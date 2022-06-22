Vitória e Serra ganham postos de coleta destinados ao descarte ecológico de lixo

EcoVix São Pedro, posto de descarte ecológico de resíduos sólidos Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Os moradores da Grande São Pedro, em Vitória, agora tem um local destinado ao descarte voluntário de resíduos de forma segregada. No 'EcoVix São Pedro', foram disponibilizados contentores e caixas estacionárias específicos para cada tipo de resíduo, como de construção civil, de poda e jardinagem, grandes volumes (móveis), logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, coleta seletiva e vidros. Quem traz os detalhes é o subsecretário Municipal de Serviços Urbanos, Leandro Moulin, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!

O objetivo é disponibilizar um ecoponto em cada região administrativa da cidade, iniciando pela inauguração do EcoVix São Pedro. Os espaços visam a melhoria da limpeza urbana, ao diminuir os pontos de descarte irregular de resíduos na cidade, e ainda, a economia de recursos públicos, ao aprimorar o manejo dos resíduos sólidos urbanos. Cada munícipe poderá destinar até 1 metro cúbico de resíduos, por dia. O EcoVix funcionará diariamente, todos os dias da semana, das 8h às 17h.

Onde fica: ECOVIX SÃO PEDRO: Rodovia Serafim Derenzi, s/n, bairro Santos Reis (em frente a loja Prenda Multi Shopping). É o espaço onde funcionava o antigo "Bota-Fora de São Pedro".

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Na Serra, também foi inaugurado esta semana o Ecoponto, em Vila Nova de Colares. A novidade vai auxiliar moradores com o descarte voluntário de resíduos de vários tipos e tamanhos, além de contar com o Ecoponto Quintal, uma área de lazer e educação ambiental. O espaço foi pensado para que o morador possa ter um local ecológico para descartar de forma consciente resíduos, com acesso controlado e organizado com caixas estacionárias separadas e identificadas para cada tipo de resíduo. É o que explica, em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Ouça!

O Ecoponto terá espaços destinados para descarte de entulho de obras, TVs, micro-ondas, sofás e colchões, lâmpadas, móveis, madeira, óleo de cozinha, pilhas, baterias, restos de poda em geral, pneus, entre outros. O serviço será completo, com estrutura para gerenciamento de resíduos. Segundo Vidigal, o bairro foi escolhido para receber o Ecoponto por ser uma área até então conhecida por ter pontos inapropriados para descartes de resíduos. O intuito é que além de promover ações concretas socioambientais, também seja construído diariamente a ideia de que a preservação do meio ambiente depende de ações, atitudes, hábitos, costumes e valores tomadas em prol da sustentabilidade no cotidiano.

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