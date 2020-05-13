Vitória e Rio Branco lutam para contornar crise no futebol capixaba

O mundo do futebol também está paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. Com a interrupção dos jogos, os clubes trabalham para avaliar os impactos da Covid-19, que podem ser drásticos. Nesta quarta-feira (13), uma roda de conversa, com o comentarista esportivo da Rádio CBN Vitória, Filipe Souza, discutiu quais devem ser os impactos da pandemia no mercado do futebol e se os clubes capixabas traçam planos para a sobrevivência pós-coronavírus. Além de Filipe, participaram também o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória Futebol Clube, Antônio Perovano, e o presidente do Rio Branco Atlético Clube, Luciano Mendonça.