Vitória e Rio Branco lutam para contornar crise no futebol capixaba

O mundo do futebol também está paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. Com a interrupção dos jogos, os clubes trabalham para avaliar os impactos da Covid-19, que podem ser drásticos. Nesta quarta-feira (13), uma roda de conversa, com o comentarista esportivo da Rádio CBN Vitória, Filipe Souza, discutiu quais devem ser os impactos da pandemia no mercado do futebol e se os clubes capixabas traçam planos para a sobrevivência pós-coronavírus. Além de Filipe, participaram também o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória Futebol Clube, Antônio Perovano, e o presidente do Rio Branco Atlético Clube, Luciano Mendonça.
Sobre o Vitória, Perovano fiz que há recursos para manter os compromissos até junho. "Depois disso não sabemos o que fazer", informou. Atletas e comissão técnica estão em isolamento e o desafio de manter o condicionamento físico do elenco é real.
Já sobre o Rio Branco, Luciano afirma que já fez acordos com jogadores sobre os contratos deles e que os governos deverão observar a cadeia em torno do futebol para apresentar alguma medida devido à quantidade de pessoas que depende dele.
Ouça a conversa:
Entrevista - Fábio Botacin - Filipe Souza, Antônio Perovano, Luciano Mendonça - 13-05-20