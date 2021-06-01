Vitória e Cariacica começam a vacinar pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades

Vitória e Cariacica abriram, nesta terça-feira (1º), o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades. Foram disponibilizadas 3,1 mil vagas na capital e 3 mil em Cariacica. A imunização da população sem comorbidades por faixa etária foi autorizada pela Comissão Bipartite e regulamentada pelo Estado.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Vitória, Thais Cohen, explicou que a aplicação da vacina acontece já nesta quarta (2) e quinta-feira (3). Ela disse ainda que novas vagas serão abertas assim que chegarem novos lotes ao Espírito Santo.
Fabio Botacin entrevista Thais Cohen - 01/06/2021
O agendamento online de Vitória é feito pelo endereço https://agendamento.vitoria.es.gov.br
A secretária municipal de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara, afirmou ao Cotidiano que a vacina será aplicada no mutirão que acontece na quinta-feira (3). Segundo levantamento inicial, na faixa etária para público geral de 55 a 59 anos, Cariacica tem entre 15 mil e 20 mil pessoas. Questionada se uma pessoa do grupo de comorbidades que ainda não foi imunizada pode procurar a vacina apenas pela faixa etária, Goltara explicou que o mais indicado é usar a prioridade. "Tem um levantamento específico para esse público que nós fazemos, além de não ter tanta concorrência por agendamento no momento", disse.
Fabio Botacin entrevista Roberta Goltara - 01/06/2021