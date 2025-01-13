Vitória é a capital com o metro quadrado mais caro do Brasil; entenda

Vitória foi a cidade escolhida em dezembro para o Radar Imobiliário, estudo do DataZAP que apresenta um parâmetro do mercado de imóveis local

Quem tem o sonho de comprar um imóvel residencial em Vitória sentiu no bolso o aumento dos preços do metro quadrado em 2024. De acordo com o Índice FipeZAP, a capital do Espírito Santo registrou uma valorização de 12,51% nos últimos 12 meses. A cidade encerrou o ano com o valor médio do metro quadrado atingindo R$ 12.287, o mais caro do Brasil entre as capitais.