Vitória é a capital com o metro quadrado mais caro do Brasil; entenda

Quem tem o sonho de comprar um imóvel residencial em Vitória sentiu no bolso o aumento dos preços do metro quadrado em 2024. De acordo com o Índice FipeZAP, a capital do Espírito Santo registrou uma valorização de 12,51% nos últimos 12 meses. A cidade encerrou o ano com o valor médio do metro quadrado atingindo R$ 12.287, o mais caro do Brasil entre as capitais.
Para os especialistas, a escassez de terrenos disponíveis e a qualidade de vida estão entre os motivos para a tendência de elevação dos preços em Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Economia e Estatística do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Eduardo Borges, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Eduardo Borges - 13-01-25