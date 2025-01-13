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Valorização

Vitória é a capital com o metro quadrado mais caro do Brasil; entenda

Ouça a entrevista com o diretor de Economia e Estatística do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Eduardo Borges

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 17:00

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

13 jan 2025 às 17:00
Vitória foi a cidade escolhida em dezembro para o Radar Imobiliário, estudo do DataZAP que apresenta um parâmetro do mercado de imóveis local
Vitória foi a cidade escolhida em dezembro para o Radar Imobiliário, estudo do DataZAP que apresenta um parâmetro do mercado de imóveis local Crédito: Shutterstock
Quem tem o sonho de comprar um imóvel residencial em Vitória sentiu no bolso o aumento dos preços do metro quadrado em 2024. De acordo com o Índice FipeZAP, a capital do Espírito Santo registrou uma valorização de 12,51% nos últimos 12 meses. A cidade encerrou o ano com o valor médio do metro quadrado atingindo R$ 12.287, o mais caro do Brasil entre as capitais.
Para os especialistas, a escassez de terrenos disponíveis e a qualidade de vida estão entre os motivos para a tendência de elevação dos preços em Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Economia e Estatística do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Eduardo Borges, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Eduardo Borges - 13-01-25

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