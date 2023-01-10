Vitória é a capital com maior diferença salarial entre homens e mulheres

As mulheres recebem 40,14% a menos do que os homens em Vitória. Esses dados, da Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que a cidade é a capital com maior discriminação salarial entre os gêneros no país. O desnível entre os salários na capital capixaba está muito acima do patamar brasileiro, cuja média de diferença entre os rendimentos é de 20,1%. O estudo, que considera sempre os dados médios, aponta que os rendimentos mensais de uma mulher em Vitória equivalem a R$ 3.160 — bem abaixo do valor masculino, que é R$ 5.280. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do Departamento de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Juliana Teixeira, pesquisadora associada da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!