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Desigualdade salarial

Vitória é a capital com maior diferença salarial entre homens e mulheres

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do Departamento de Administração da Universidade Federal da Ufes, Juliana Teixeira, fala sobre o assunto!

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 17:58

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

10 jan 2023 às 17:58
Salário Mulheres
Salário Crédito: Pixabay
As mulheres recebem 40,14% a menos do que os homens em Vitória. Esses dados, da Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que a cidade é a capital com maior discriminação salarial entre os gêneros no país. O desnível entre os salários na capital capixaba está muito acima do patamar brasileiro, cuja média de diferença entre os rendimentos é de 20,1%. O estudo, que considera sempre os dados médios, aponta que os rendimentos mensais de uma mulher em Vitória equivalem a R$ 3.160 — bem abaixo do valor masculino, que é R$ 5.280. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do Departamento de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Juliana Teixeira, pesquisadora associada da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Juliana Teixeira - 10-01-23

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