Vitória é a 4ª melhor cidade para empreender: lições, avanços e onde melhorar

A cidade de Vitória aparece em quarto lugar no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE). Foram avaliados os 101 municípios mais populosos do Brasil. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o empresário do setor imobiliário e membro do Conselho Superior da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Juarez Soares, explicou os critérios avaliados no índice e apontou os pontos fortes e fracos da capital do Espírito Santo para favorecer o empreendedorismo na cidade. Ouça a conversa completa!