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Índice de Cidades Empreendedoras

Vitória é a 4ª melhor cidade para empreender: lições, avanços e onde melhorar

Juarez Gustavo Soares, empresário do setor imobiliário e membro do Conselho Superior da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), fala sobre o tema

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:11

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:11
Foto aérea de Vitória, com visão da Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi
Vista de Vitória Crédito: Felipe Mota/Fly Now
A cidade de Vitória aparece em quarto lugar no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE). Foram avaliados os 101 municípios mais populosos do Brasil. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o empresário do setor imobiliário e membro do Conselho Superior da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Juarez Soares, explicou os critérios avaliados no índice e apontou os pontos fortes e fracos da capital do Espírito Santo para favorecer o empreendedorismo na cidade. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Juarez Soares - 10.54s - 23-03-22.mp3

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