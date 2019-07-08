Vitória deve ter madrugada mais fria do ano nesta terça-feira (09)

Vitória deve atingir a temperatura mais baixa do ano na madrugada desta terça-feira (09), segundo o Instituto Climatempo. A meteorologista Fabiana Weykamp, estima que os termômetros devem atingir a marcada de 15º C. Na região Serrana, o frio já chegou: em Venda Nova do Imigrante, a temperatura neste início de manhã de segunda-feira (08) foi de 7,1ºC e em Santa Teresa, de 8,3ºC. A expectativa é de que o vento sul e a massa de ar polar deixem a semana do capixaba mais fria ao longo desta semana.