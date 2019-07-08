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O FRIO CHEGOU!

Vitória deve ter madrugada mais fria do ano nesta terça-feira (09)

Ouça o que prevê a meteorologia para a semana

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 10:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jul 2019 às 10:03
Vitória deve atingir a temperatura mais baixa do ano na madrugada desta terça-feira (09), segundo o Instituto Climatempo. A meteorologista Fabiana Weykamp, estima que os termômetros devem atingir a marcada de 15º C. Na região Serrana, o frio já chegou: em Venda Nova do Imigrante, a temperatura neste início de manhã de segunda-feira (08) foi de 7,1ºC e em Santa Teresa, de 8,3ºC.  A expectativa é de que o vento sul e a massa de ar polar deixem a semana do capixaba mais fria ao longo desta semana. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabiana Weykamp - 08-07-19

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