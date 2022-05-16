Vitória deve registrar temperatura mínima de 13 graus nesta sexta-feira (20)

Uma massa de ar polar promete trazer frio e derrubar as temperaturas no Espírito Santo. As mínimas podem ser de até 5 ºC em algumas localidades do Espírito Santo nos próximos dias. Segundo a meteorologia, o fenômeno, associado a uma frente fria, avança sobre o Estado entre as próximas terça-feira (17) e quarta-feira (18). A previsão é de que as temperaturas tenham queda acentuada na quinta-feira (19). É o que explica a meteorologista do Instituto Climatempo, Desirée Brandt, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:

O frio intenso previsto para esta semana em grande parte do Brasil está associado à passagem de uma massa de ar de origem polar. A menor temperatura já registrada em Vitória foi em 1929, de 10,3 graus. Mais recentemente, em 2010, o frio em Vitoria chegou a 13,1 graus. Para a próxima quinta-feira (19), previsão é de mínima de 15 graus para a capital capixaba. Já na sexta (20), o frio deve chegar a uma temperatura mínima de 13 graus para Vitória e de 9 graus para Domingos Martins.