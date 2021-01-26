Vitória deve finalizar vacinação do grupo prioritário em duas semanas

Nesta segunda-feira (25), Vitória recebeu 7.390 doses da vacina Oxford/Astrazeneca. Somadas ao quantitativo de doses disponíveis da vacina Coronavac/Butantan, o total de imunizantes disponíveis no município é superior a 14 mil doses. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Vitória, Thais Cohen, explicou que, com as novas doses, será ampliada a vacinação dos trabalhadores de saúde de hospitais e unidades básicas de saúde. "Temos a expectativa de atingir 60% dos trabalhadores de saúde", apontou. Segundo a secretária, a vacinação do grupo prioritário da 1ª etapa da 1ª fase deve terminar em até duas semanas. Ouça a entrevista completa: