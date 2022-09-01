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Vitória dará incentivos para quem quiser morar no Centro

O projeto está em fase final de elaboração e prevê benefícios tributários e urbanísticos

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2022 às 11:08
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
A prefeitura de Vitória deverá anunciar nos próximos dias um projeto que pretende incentivar a retomada da ocupação residencial em moradias localizadas no Centro da Capital, através de benefícios tributários e urbanísticos. A informação é do secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira. Segundo ele, os detalhes ainda serão divulgados, no entanto, fazem parte do programa de revitalização do centro. Nesta entrevista Marcelo Oliveira falou também sobre o projeto de reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo de Oliveira- 01-09-22
Duas das mais tradicionais ruas de Vitória, as ruas Sete de Setembro, Gama Rosa e o entorno delas, no Centro da capital, terão seus espaços reurbanizados. A intervenção inclui, entre outros pontos, melhorias de acessibilidade e iluminação, despoluição, drenagem e sistema de monitoramento eletrônico. A empresa que vai elaborar o projeto já está contratada e as obras devem ficar prontas em 2023. 
Na Rua Sete, o projeto vai englobar, além da parte estrutural, fundação (galerias), drenagem e paisagismo; redes elétricas, iluminação pública e ornamental; sinalização (vertical, horizontal e semafórica). Na Rua Gama Rosa, o projeto engloba redes elétricas e iluminação pública e ornamental, entre outros aspectos, como o incentivo à redução de velocidade dos veículos, a segurança da travessia dos pedestres, por meio do uso de faixas de pedestre elevadas, substituição da camada asfáltica pelo paralelepípedo original e sinalização vertical adequada.

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