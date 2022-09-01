Vitória dará incentivos para quem quiser morar no Centro

Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira

A prefeitura de Vitória deverá anunciar nos próximos dias um projeto que pretende incentivar a retomada da ocupação residencial em moradias localizadas no Centro da Capital, através de benefícios tributários e urbanísticos. A informação é do secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira. Segundo ele, os detalhes ainda serão divulgados, no entanto, fazem parte do programa de revitalização do centro. Nesta entrevista Marcelo Oliveira falou também sobre o projeto de reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo de Oliveira- 01-09-22

Duas das mais tradicionais ruas de Vitória, as ruas Sete de Setembro, Gama Rosa e o entorno delas, no Centro da capital, terão seus espaços reurbanizados. A intervenção inclui, entre outros pontos, melhorias de acessibilidade e iluminação, despoluição, drenagem e sistema de monitoramento eletrônico. A empresa que vai elaborar o projeto já está contratada e as obras devem ficar prontas em 2023.