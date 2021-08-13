Vitória dará destinação a 100% dos eletrônicos e eletrodomésticos

A prefeitura de Vitória e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), assinaram um acordo de cooperação para viabilizar a destinação final ambientalmente correta de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que são descartados na Capital. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Serviços Urbanos, Leandro Moulin, detalha como vai funcionar a iniciativa. Segundo a administração municipal, as ações vão englobar todos os bairros/regiões da cidade e, de forma geral, o objetivo é incentivar a política pública de lixo zero. Ouça as explicações completas!